للمرة الثالثة: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز

أطلقت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد الماضي، وفقا لسيول.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي".

وذكرت الهيئة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة". وتابعت "نراقب أنشطة كوريا الشمالية من كثب".

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. وهذا خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وأطلقت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي أيضا صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر قائلة إن الأمر يتعلق بجيل جديد من المقذوفات. كما أجرت اختبارا آخر الأحد الماضي، وفقا لسيول.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة، في أحدث خطوة مثيرة للتوتر من جانب الدولة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن صاروخين من طراز بولهواسال-3-31 "حلّقا في السماء فوق بحر الشرق ليضربا الجزيرة المستهدفة"، مضيفة أن كيم "وجّه" عملية الإطلاق.

وصاروخ بولهواسال-3-31 هو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية التي قالت بيونغ يانغ إنها اختبرتها للمرة الأولى الأربعاء الماضي، حيث أطلقت صواريخ عدة منها باتجاه البحر الأصفر.