مقتل 22 مدنيا في هجوم على قرية في غرب النيجر

صرح مسؤول نيجيري أن المهاجمين وصلوا إلى القرية حوالي الساعة 16,00 (15,00 ت غ) "على 20 دراجة نارية تحمل كل منها شخصين" و"بدأوا في إطلاق النار، وسقط قتلى على الفور".

قُتل 22 مدنيا في هجوم شنته عناصر يُعتقد أنهم جهاديون على قرية في منطقة تيلابيري في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أكد مصدران محليان، أمس الإثنين.

وقال مسؤول محلي في تصريح للإعلام إنه "للأسف سقط 22 قتيلا في الهجوم، الأحد، بعضهم عناصر في ميليشيا للدفاع الذاتي في قرية موتوغاتا". وأكد أحد سكان منطقة قريبة الهجوم والحصيلة.

وذكر المسؤول أن المهاجمين وصلوا إلى القرية حوالي الساعة 16,00 (15,00 ت غ) "على 20 دراجة نارية تحمل كل منها شخصين" و"بدأوا في إطلاق النار، وسقط قتلى على الفور".

ويتولى مجلس عسكري السلطة في النيجر منذ تموز/ يوليو عقب انقلاب.

في 11 كانون الثاني/ يناير 2023، قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب عنصرا أمن في هجوم استهدف مركزا للشرطة على مشارف عاصمة النيجر، على ما أوردت وكالة أنباء النيجر الرسمية.

في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2023، قال زعيم المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني، إن الوضع الأمني "يعود تدريجا إلى طبيعته" بفضل "نجاحات عدة" للجيش في وقف الاضطرابات.