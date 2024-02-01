وزير الخارجية البريطانيّ من بيروت: الأولويّة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير خارجية بريطانيا خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، شدّد على "أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل".

شدد وزير الخارجية البريطاني، دايفيد كاميرون، اليوم الخميس، على أولوية وقف إطلاق النار في غزة، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل.

وجاء تصريح كاميرن خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في مقر الحكومة وسط بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

ولفت البيان إلى أن الجانبين، "بحثا في سبيل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب".

كما تطرق البحث "في دور الجيش (اللبناني) وسبل دعمه وتقوية قدراته، وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات اليونيفيل، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701".

وخلال الاجتماع أكد ميقاتي أن لبنان "يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه".

وشدد على "أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

أما وزير خارجية بريطانيا فشدد، بحسب البيان، على "أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية للحل".

والتقى الوزير البريطاني في وقت لاحق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقره إقامته غرب بيروت وفق بيان لمكتب بري الإعلامي.

وأكد بري لكاميرون "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك وأن لبنان متمسك ومنتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".

وفي 11 آب/ أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

وفي الاستحقاق الرئاسي أكد رئيس المجلس على "الحاجة إلى التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني على مدى 12 جلسة آخرها في 14 يونيو/ حزيران الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ووصل كاميرون اليوم الخميس إلى بيروت ضمن زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل عددًا من الدول العربية.