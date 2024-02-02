استطلاع: 50% من البالغين الأميركيين يقولون إن إسرائيل بالغت بالحرب على غزة

هذه النسبة أكثر بـ10% عن الاستطلاع السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر، نتيجة لتغيير آراء مستطلعين مؤيدين للحزب الجمهوري والمرشحين المستقلين. و31% من الأميركيين و46% الديمقراطيين، يؤيدون سياسة بايدن تجاه الحرب

مظاهرة حاشدة في واشنطن ضد الحرب على غزة )Getty Images)

قال 50% من البالغين في الولايات المتحدة إن إسرائيل بالغت في الحرب على غزة، وفق ما أظهر استطلاع لمركز "نورك" ووكالة الأسوشيتد برس ونُشر اليوم، الجمعة.

ويتبين أن زيادة بنسبة 10% من الذين يعتقدون ذلك، قياسا باستطلاع سابق نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ونُسبت هذه الزيادة إلى تغيير آراء مستطلعين ناخبين مؤيدين للحزب الجمهوري ومرشحين مستقلين.

ووفقا للاستطلاع، فإن 63% من ناخبي الحزب الديمقراطي يوافقون على أن إسرائيل بالغت في الحرب على غزة، ما يشكل زيادة بنسبة 5% عن الاستطلاع السابق الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر.

ووافق 33% من ناخبي الحزب الجمهوري على أن إسرائيل بالغت في الحرب، بينما كانت هذه النسبة 18% في الاستطلاع السابق.

كذلك وافق 52% من مؤيدي المرشحين المستقلين على أن إسرائيل بالغت في الحرب على غزة، بينما كانت هذه النسبة 30% في الاستطلاع السابق.

وتبين من الاستطلاع الحالي أن 31% من السكان البالغين في الولايات المتحدة، و46% من ناخبي الحزب الديمقراطي، يؤيدون سياسة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تجاه الحرب على غزة.