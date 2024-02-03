بينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعًا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

أعلنت تشيلي حالة طوارئ وسط مخاوف من مقتل 10 أشخاص في حرائق غابات في منطقة فالبارايسو بوسط البلاد، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل.

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وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعًا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

مسؤولون محليون في تشيلي أفادوا بالحصيلة "الأولية"، في وقت أعلن الرئيس، غابريال بوريتش، "حالة طوارئ بسبب الكارثة، من أجل جمع كافة الموارد اللازمة" لمكافحة الحرائق.

وتتركز الحرائق في منطقتي فينيا ديل مار وفالبارايسو السياحيتين، حيث دَمرت مئات الهكتارات من الغابات وتسببت بعمليات إجلاء قسرية.

تشيلي تعلن حالة الطوارئ: الحرائق تهدد مئات المنازل pic.twitter.com/mcTdiHeUdA — موقع عرب 48 (@arab48website) February 3, 2024

وأتت الحرائق على 480 هكتارًا في فالبارايسو وحدها بحسب هيئة الغابات الوطنية التشيلية.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الارض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.