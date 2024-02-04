إيران: ممارسات واشنطن ولندن تتعارض مع مزاعمهما بتجنّب اتساع رقعة الحرب

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان إن هذه الهجمات "تتناقض بشكل واضح مع مزاعم واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان أن تتسع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة".

نددت إيران، الأحد، بالضربات الأميركية والبريطانية الأخيرة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن باعتبار أنها تتعارض مع هدف واشنطن ولندن المعلن بتجنّب اندلاع نزاع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان إن هذه الهجمات "تتناقض بشكل واضح مع مزاعم واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان أن تتسع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة".

واتّهم كنعاني الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"تغذية الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمن والاستقرار" عبر دعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه المدمرة على قطاع غزة.

وقال كنعاني إن الضربات التي تستهدف الحوثيين ردا على الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر تشكّل "تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن، السبت، ردا على هجمات متكررة للحوثيين على سفن في البحر الأحمر أدت إلى تعثر التجارة العالمية.

كما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تنفيذ ضربة جديدة، صباح الأحد، ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين كان معدّا للإطلاق باتّجاه البحر الأحمر.

وجاءت الغارات في اليمن غداة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف في العراق وسورية ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 كانون الثاني/ يناير.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أيّ مكان آخر في العالم. ولكن فليعلم جميع من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا: إذا ألحقتُم الضرر بأميركيّ، فسنردّ".