قصف أوكراني يخلف 28 قتيلا في ليسيتشانسك وروسيا تسقط 7 مسيرات

بالكاد تتحرك الجبهة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، لكن القتال ما زال داميا وقد تصاعدت حدة القصف بين الروس والأوكرانيين هذا الشتاء.

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الأوكراني الذي استهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا إلى 28 شخصا بينهم طفل، على ما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية صباح اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الوزارة على تلغرام "تتواصل عمليات البحث في موقع المخبز المنهار (...) تم تفكيك نحو 65% من الهيكل المدمر".

وأضافت "للأسف، توفي 28 شخصا بينهم طفل".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أسلحة غربية استخدمت في الهجوم، وأكدت أن عشرات المدنيين كانوا في المبنى وقت تعرضه للقصف.

من جهته، قال الجيش الروسي -في بيان- إن أنظمة دفاعه الجوية أسقطت 4 طائرات مسيّرة في منطقة بلغورود، وتصدت لاثنتين في فولغوغراد وأخرى في روستوف أون دون.

شب حريق، أمس السبت، في مصفاة كبيرة للنفط في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيّرة تبنّته أوكرانيا، وفق مسؤول محلي.

يشار إلى أن ليسيتشانسك الواقعة في منطقة لوغانسك، سقطت في أيدي القوات الروسية في صيف العام 2022 بعد معركة عنيفة.

وتقع ليسيتشانسك على بعد 15 كيلومترا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وكان عدد سكانها 111 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي.

وسيطرت القوات الروسية عليها صيف 2022، وكذلك على سيفيرودونيتسك، بعد واحدة من أعنف المعارك منذ بدء الهجوم في شباط/فبراير 2022.

وبالكاد تتحرك الجبهة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، لكن القتال ما زال داميا وقد تصاعدت حدة القصف بين الروس والأوكرانيين هذا الشتاء.