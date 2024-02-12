وزير الخارجية الفرنسي: قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا لبيروت لتجنّب نزاع مفتوح بين إسرائيل وحزب الله

قال ستيفان سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي، إثر اجتماع مع نظيريه الألمانية أنالينا بيربوك، والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في ضاحية باريس: "لقد قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا" لبيروت.

إطلاق قذائف مدفعية من شمال إسرائيل على جنوب لبنان (أ.ب.)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الإثنين، أنه قدم "اقتراحات" خلال زيارته الأخيرة لبيروت، ويعتزم "بناء حلول" لتجنب نزاع مفتوح بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وقال ستيفان سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي، إثر اجتماع مع نظيريه الألمانية أنالينا بيربوك، والبولندي رادوسلاف سيكورسكي في ضاحية باريس: "لقد قدمنا اقتراحات خلال زيارتنا" لبيروت.

وأضاف: "سنبني حلولا في الأيام المقبلة، والأشهر المقبلة".

وتابع: "إننا على اتصال بالأميركيين. من المهم أن نتمكن من إضفاء طابع متبادل على مجمل المبادرات الآن لبناء معسكر السلام في الشرق الأوسط".

وذكّر سيجورنيه بأن لفرنسا "مصالح مباشرة" في لبنان، لافتا إلى أن "عشرين ألفا من مواطنينا موجودون في لبنان"، إضافة إلى "700 جندي يشاركون في بعثة حفظ السلام" في جنوب البلاد.

ومن الاقتراحات المطروحة تعزيز الجيش اللبناني، بحسب مصدر دبلوماسي.

منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 238 شخصا على الأقل في جنوب لبنان بينهم 172 مقاتلا من حزب الله و30 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس "برس". وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.