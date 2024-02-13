أمير قطر وعبد اللهيان يبحثان الحرب على غزة 

تبادل الجانبان، "وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قضايا إقليمية ودولية، أبرزها الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة رغم دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير الإيراني، بالعاصمة الدوحة، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وبحسب البيان "استقبل الأمير تميم في مكتبه بقصر لوسيل صباح اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق في إطار زيارتهم لقطر".

وأفاد الديوان الأميري بأنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".

كما تبادل الجانبان، بحسب البيان، "وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتأتي هذه المباحثات فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة، وأبرز تطوراتها تصعيد القصف على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

وخلّفت الحرب على قطاع غزة حتى اليوم الثلاثاء، 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة".