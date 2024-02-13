حزب العمال البريطانيّ يسحب مرشحا لانتخابات فرعيّة بسبب تعليقات بشأن إسرائيل

قال كير ستارمر لقنوات التلفزيون البريطانية، اليوم الثلاثاء، "ظهرت معلومات جديدة أمس (الإثنين) تتطلب اتخاذ تدابير حاسمة، لذلك اتخذت إجراء حاسما".

أكد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، أن حزبه "تغير" بعد سحب ترشيح مرشح لانتخابات فرعية، اتهم إسرائيل بالسماح لحماس بتنفيذ هجومها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان أزهر علي مرشح حزب العمال في الانتخابات الفرعية التي ستجرى في 29 شباط/ فبراير في روتشدايل شمال غرب إنجلترا، للحلول محل النائب توني لويد الذي توفي الشهر الماضي.

لكن هذا النائب قال خلال اجتماع محلي في الخريف، إن إسرائيل سمحت عمدا لحماس بشن هجومها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لتبرير العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال كير ستارمر لقنوات التلفزيون البريطانية، اليوم الثلاثاء، "ظهرت معلومات جديدة أمس (الإثنين) تتطلب اتخاذ تدابير حاسمة، لذلك اتخذت إجراء حاسما".

وتحدث عن "قرار صعب وضروري، لكن عندما أقول إن الحزب العمالي تغير تحت قيادتي، فأنا جاد".

وبعد دعمه في البداية لأزهر علي الذي اعتذر لاحقا، سحب الحزب ترشيحه مساء الإثنين، بعد كشف عناصر جديدة.