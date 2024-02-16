هل تعصف مناكفات الولايات المتحدة وإيران بعلاقات الأردن والعراق؟

تسعى دول المنطقة إلى تجنب تداعيات "المناكفات" بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مواجهات غير مباشرة بين البلدين في دول ومواقع إقليمية عديدة ترى فيها كل من واشنطن وطهران امتدادا لنفوذيهما، وبخاصّة في ظلّ الحرب على غزة.

والجاران الأردن والعراق من بين هذه الدول، وهو ما ظهر جليا حين استهدفت جماعة "المقاومة الإسلامية (حزب الله) في العراق" قاعدة أميركية شمال شرق الأردن في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، ما أودى بحياة 3 جنود أميركيين، وردّت واشنطن بشن غارات على أهداف في العراق وسورية.

إثر ذلك، تحاول عمّان وبغداد احتواء أي تأثير سلبي على مسار العلاقات بين البلدين، وهو ما يعد وفقا لمراقبين امتدادا للتحدي بين واشنطن وطهران.

ورغم نفي عمان مشاركتها في الغارات الأميركية على العراق في 2 شباط/ فبراير الجاري، إلا أن برلمانيين عراقيين تقدموا بمقترح قانون يلزم وزارة النفط بوقف بيع الخام للأردن، وإلغاء الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للبلد الجار.

وبموجب اتفاقية بين البلدين، بدأ الأردن مطلع أيلول/ سبتمبر 2021 استيراد النفط العراقي (خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية، بما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا، بمعدل سعر نفط برنت ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد.

وحتى الآن لم يصدر قرار في مسألة النفط، ما يعني أن بغداد تحاول تهدئة الوضع بما لا يضر مصالح البلدين اللذين أعلنا عقب هذه المطالبات توقيع اتفاقية ربط كهربائي، تقوم المملكة الأردنية عبرها بتزويد العراق بـ40 ميغاواط كهرباء في مرحلة أولى.

تخادم أميركيّ - إيرانيّ

الأمين العام لمجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، قال: "عندما بدأ الاحتلال الأميركي (في العراق عام 2003)، أصبح هناك خلل في ميزان القوى بالمنطقة، فقد غاب العراق الذي كان صاحب السيادة والقرار المستقل، وأصبحت الأمور بيد إيران".

وفي 2004، تم تأسيس مجلس العشائر العراقية وكان نواة لمجلس شيوخ العشائر عام 2014، ويضمّ شيوخا ووجهاء وأعمدة عشائرية ذات قواعد شعبية من مختلف أطياف الشعب العراقي.

السنبل تابع: "واضح أن أميركا تخادمت مع إيران في ظل غياب النظام الرسمي العربي بشكل كامل وتخليه عن كامل مسؤولياته، فأصبح البديل هو إيران، ودخلت وسيطرت على العراق".

وأضاف أن "التخادم الأميركي الإيراني مستمرّ، وهناك خلاف على ملفات معينة وهناك توافق في ساحات كثيرة، لذلك تتصدر مجموعة من البرلمانيين من أحزاب ترعرعت ونشأت في إيران، وحتى مَن نشأ كأحزاب سُنية في العراق لا يستطيع العمل إلا بالتبعية لها".

وتابع: "كحكومة لا تملك إرادة، وكمجلس نواب غير قادر على اتخاذ أي قرار؛ لأنه جاء بتصويت 12 بالمئة (من الشعب)، 6 بالمئة عسكريين مجبورين على التصويت و6 بالمئة من الشعب، هذا ما قالته كل الأحزاب السياسية التي شاركت بالانتخابات"، على حد قوله.

و"إيران عندما رأت تخلي النظام العربي بشكل كامل عن العراق، قررت هي أن تبتلعه بأكمله، والسيطرة الإيرانية واضحة، بعد أن سيطرت على 4 عواصم عربية"، كما زاد السنبل.

واعتبر أن "أميركا وإيران اتفقوا على جعل الساحة العراقية ساحة تصفية (للحسابات) بينهم، وذلك في ظل غياب الإرادة الوطنية العراقية".

وتابع: "وعندما لا يعي النظام الرسمي العربي أهمية العراق ودوره في المنطقة، والذي يمكن أن يصد كل عمليات الاختراق للأمة، فنحن نسير نحو مستقبل مجهول حتما".

ودعا السنبل إلى "عمل جاد من النظام الرسمي العربي بعد أن دُمرت المقاومة الوطنية العراقية منذ البداية وشارك العرب في تدميرها... نعم النظام العربي اشترك مع أميركا والحلفاء وكل دول العالم في ذبح المقاومة العراقية، وهذه هي النتيجة".

وقال إنه "يجب أن يعيدوا حساباتهم، فالولايات المتحدة والتطبيع لن تحمِي الأنظمة العربية وقد رأينا ذلك، من يحمي أرض العرب هم العرب، بعد أن يتفقوا فيما بينهم".

ابتزاز الأردن بالنفط

ومعلِّقا على المطالبات البرلمانية بشأن وقف تصدير النفط إلى الأردن، قال السنبل: "هؤلاء (المطالبون) ينفذون مشروع إيراني بالمنطقة، وطالبوا منذ زمن بذلك".

وأضاف: "بل عملوا محاولات لقطع العلاقات مع الأردن الشقيق. (والهدف هو) ابتزاز الأردن لصالح إيران ومن أجل لي الإرادة الأردنية المستقلة".

السنبل تابع: "يريدون أن يفتحوا أي ملف جديد تستخدمه إيران كورقة ابتزاز للأردن وكورقة أيضا يمكن أن تملكها تجاه الولايات المتحدة، التي تخلت بشكل كامل عن العراق، وسلمت ثرواته ومقدراته لإيران".

وأكد أن "المكونات العراقية الوطنية ليس في منظورها الإساءة للأردن مطلقا، فهو دولة شقيقة ونحن امتداد لبعضنا وأبناء عمومة، فلا يمكن لعربي أو لعراقي أصيل أن يقف موقفا مضادا للمملكة".

وذكر أن "واشنطن لم تنقل المناكفات مع إيران إلى الأردن، ولكن الحكومة العراقية الضعيفة والبرلمانيين الضعاف الذين لا يستندون إلى قواعد شعبية ويستندون إلى أحزابهم، يريدون أن يجعلوا الأردن ورقة مساومة مع النظام الإيراني، ولربما تقوم بمساومة أمريكا عليه حول قضية معينة".

ومشيدا بالأردن، قال: "لن ننسى أن الأردن قطع لقمة العيش من فم أطفاله وأرسل للعراق في الحصار (الأميركي)، وأعتقد أن الأردن يملك أوراقا كثيرة ويستطيع مجابهة إيران وأدواتها، وإذا اعتمد عليها سيفشل هذه المحاولات البائسة".

استغلال ظروف المنطقة

على الجانب الأردني، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) محمد المومني، إن "علاقات الأردن والعراق تاريخية وعميقة، وهناك بعض الجهات تحاول استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة لتحقيق مكاسب سياسية".

وأضاف المومني: "البلدان الشقيقان امتداد لبعضهما، ومن غير الممكن أن يلتفتان لادعاءات لا صحة لها في رسم شكل مستقبل العلاقات، فالتماهي في المواقف تجاه أهم وأبرز القضايا يؤكد أن عمّان وبغداد تسيران باتجاه المزيد من التعاضد والتلاحم".

وذكر المومني أن "الواقع يبرهن على ذلك، فالتحالف الثلاثي بين البلدين مع الشقيقة مصر، والذي يهدف إلى التعاون الاقتصادي، أكبر دليل على ذلك، فضلا عن شاهد جديد يتمثل في توقيع الأردن والعراق اتفاقية ربط كهربائي قبل أيام".

وبشأن مسألة المطالبات بإعادة النظر في بيع النفط المدعوم للأردن، قال المومني: "نكن كل احترام للمؤسسة البرلمانية في العراق الشقيق، ولكننا نعلم تماما أنها زوبعة في فنجان تحاول جهات مسيسة أن تستخدمها للتأثير على قرارات البرلمان، والذي أساسا يرتبط بعلاقات قوية مع نظيره بالمملكة".

وأوضح أن "الأردن يحصل من العراق على 10 آلاف برميل نفط يوميا بأسعار تقل عن أسعار السوق؛ لأنه يخصم منها أجور التأمين والنقل بسبب القرب الجغرافي بين البلدين".

و"تلك الكمية تشكل 10 بالمئة من احتياجات المملكة اليومية، ونحن واثقون بأن العمل بهذا الاتفاق المعمول به منذ عام 2021 سيستمر بين البلدين الشقيقين؛ بحكم قوة العلاقات على المستويين الشعبي والرسمي"، كما أضاف المومني.

وشدّد على أن "قيادات البلدين تعمل على قدم وساق للنهوض بمستوى العلاقات على كافة الصعد، وقطعا لا تعتمد في شكل علاقتها وديمومتها على تقارير تنشر هنا أو هناك وتهدف لمحاولة التأثير عليها وتحقيق مآرب مكشوفة للطرفين".