إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين منفردة ما لم يتحرّك الاتحاد الأوروبيّ

أن إسبانيا يمكن أن تتحرك من جانب واحد إزاء فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده يمكن أن تتحرك بمفردها إذا لزم الأمر لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، ما لم يصدر قرار مشترك من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، الإثنين، أدلى بها في بروكسل حيث يعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأفاد ألباريس بأن إسبانيا يمكن أن تتحرك من جانب واحد إزاء فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "سأطالب مرة أخرى بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال العنف، وهو الأمر الذي نوقش في الاجتماعات السابقة وهو مطروح حاليا على الطاولة، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف تمضي إسبانيا منفردة في فرض هذه العقوبات".

وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية إن عنف المستوطنين بالضفة ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتصاعد بوتيرة ملحوظة أواخر عام 2023 وبحماية من القوات الإسرائيلية.