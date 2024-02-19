الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن

حسب سريع، "بلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة (للجماعة) خلال الساعات الـ24 الماضية 4 عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وإغراقها بشكل كامل، والثانية استهدفت طائرة أميركية نو MQ9 في أجواء محافظة الحديدة".

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن، وتحقيق "إصابات دقيقة ومباشرة".

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع قال فيه: " انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية (بالجماعة) عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن".

وأوضح أن "السفينتين هما: سي تشامبيون (Sea champion)، ومافيس فورتونا (Mavis Fortuna)".

وأضاف أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وبحسب سريع، "بلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة (للجماعة) خلال الساعات الـ24 الماضية 4 عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وإغراقها بشكل كامل، والثانية استهدفت طائرة أميركية نو MQ9 في أجواء محافظة الحديدة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن وإصابتها بـ "أضرار كبيرة"، و"إسقاط مسيّرة أمريكية بصاروخ في الحُديدة".

وأكد سريع على "الحق الكامل للقوات المسلحة في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف: "عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.