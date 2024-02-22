نائب بالكونغرس الأميركيّ: يجب قتل جميع أطفال غزة

سُئل النائب الجمهوري: "رأيت صورا لأجساد أطفال ممزقة (في غزة)، وأموال الضرائب التي أدفعها تمول قصف أولئك الأطفال؛ فأجاب: "أعتقد أنه يجب علينا قتلهم جميعا، إن كان ذلك سيجعلك بحال أفضل".

قال النائب بالكونغرس الأميركي، آندي أوغلز، إنه "يجب قتل جميع أطفال غزة"، ردا على سؤال ناشطة بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل الأطفال في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي فيديو متداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، سألت ناشطة النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، قائلة: "رأيت صورا لأجساد أطفال ممزقة (في غزة)، وأموال الضرائب التي أدفعها تمول قصف أولئك الأطفال".

قال النائب بالكونغرس الأميركي، آندي أوغلز، إنه "يجب قتل جميع #أطفال_غزة"، ردا على سؤال ناشطة بشأن مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل الأطفال في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.#الحرب_على_غزة



للتفاصيل: https://t.co/BREDb1SUbq pic.twitter.com/Hm9bwoIZIZ — موقع عرب 48 (@arab48website) February 22, 2024

ورد عليها أوغلز قائلا: "أعتقد أنه يجب علينا قتلهم جميعا، إن كان ذلك سيجعلك بحال أفضل".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى اليوم الخميس، 29 ألفا و410 شهداء و69 ألفا و465 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وفي بيان مساء أمس الأربعاء، أدان المجلس الاستشاري الإسلامي الأميركي (AMAC) تصريحات النائب الأميركي، قائلا إنها تعد بمثابة "دعوة إلى إبادة الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان المنشور على منصة "إكس": "مثل هذا الخطاب ليس بغيضا فحسب، بل ويتناقض أيضا مع قيمنا كدولة".

وأكد المجلس أنه "لا يمكن التسامح مع ذلك".

ويعمل المجلس الاستشاري الذي أنشئ بولاية تينيسي عام 2012 على تعزيز مصالح الجالية المسلمة في الولاية والمقدر عدد أفرادها بأكثر من 700 ألف نسمة، وفق بيانات حكومة الولايات.