واشنطن بصدد فرض عقوبات على إيران وتدعو روسيا إلى تسريح جثمان نافالني

أعلن البيت الأبيض أن على السلطات الروسية تسليم جثمان أليكسي نافالني إلى والدته، وذلك بعد أيام من وقاته في أحد سجون القطب الشمالي.

تعتزم الولايات المتحدة الأميركية فرض "عقوبات إضافية" على إيران بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا؛ حسبما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي "ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية الروسية، سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام القادمة، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال قامت إيران ببيع صواريخ بالستية لروسيا".

وأضاف أن "إيران لا تساعد روسيا مجانا. مقابل الدعم الإيراني تقدم روسيا لطهران تعاونا دفاعيا غير مسبوق. وفي الإجمال تسعى إيران (للحصول على) معدات عسكرية من روسيا بقيمة مليارات الدولارات".

وتواجه القوات الأوكرانية نقصا في الذخيرة في حربها ضد القوات الروسية الغازية، فيما تتعطل في الكونغرس الأميركي حزمة دعم إضافي لكييف.

ولجأت موسكو إلى طهران وبيونغ يانغ للحصول على أسلحة تستخدمها في أوكرانيا كما عززت إنتاجها المحلي للأسلحة بدرجة كبيرة.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن على السلطات الروسية تسليم جثمان أليكسي نافالني إلى والدته، وذلك بعد أيام من وقاته في أحد سجون القطب الشمالي.

وقال كيربي للصحافيين في واشنطن "على الروس أن يعيدوا لها ابنها" حتى تتمكن والدة نافالني من "إحياء ذكرى ابنها.. وشجاعته وخدمته لوطنه بالشكل المناسب".