إطلاق نار بمنطقة الحدود الأذربيجانية الأرمنية

الجيش الإذربيجاني أطلق في سبتمبر 2020 عملية عسكرية وصفها بـ "تحرير الأراضي المحتلة في قره باغ"، وبعد معارك ضارية أُعلن عن توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن نقاط تمركز لقواتها تعرضت لإطلاق نار من وحدات أرمينية، على الحدود.

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وبحسب بيان للوزارة، الجمعة، نقلته "الأناضول"، فتحت الوحدات الأرمينية في قرية يوكاري شورجا، بمحافظة باسارغيتشر، النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في قرية يليس، بمحافظة كلبجار (في إقليم قره باغ).

وأضاف البيان أن القوات الأذربيجانية "لم ترد بالمثل على إطلاق النار من أجل منع زيادة التوتر والحفاظ على الاستقرار على الحدود".

كما ودعت القوات الأذربيجانية، السلطات الأرمينية "لعدم السماح للاستفزازات، التي حدثت على الحدود خلال الأشهر الخمسة الماضية، بزعزعة الاستقرار وإخراج الوضع عن السيطرة"، وطالبت بـ "تحديد هوية مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم".

يُشار إلى أن الجيش الإذربيجاني أطلق في 27 أيلول/سبتمبر 2020، عملية عسكرية، تصفها باكو، بأنها "لتحرير أراضيها المحتلة في قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يومًا، أعلنت روسيا في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة إذربيجان السيطرة على كامل محافظة قرة باغ.