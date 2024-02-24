السلطات الروسية تسلم جثة نافالني لوالدته

أعلن فريق نافالني الجمعة أنه تقدّم بدعوى قضائية لتسلم الجثة، وقال إن محققين محليين هددوا بدفنه في حرم السجن إذا لم توافق والدته على جنازة ذات طابع "سري".

أعلنت المتحدثة باسم فريق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، اليوم السبت أنه جرى تسليم جثته لوالدته، بعدما كان المقربون منه يطالبون بها منذ أكثر من أسبوع.

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وقالت كيرا إيارميش عبر منصة "إكس"، إنه "تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته"، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت "السلطات ستمنع تنظيم (الجنازة) كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي".

وتوفي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 شباط/فبراير في مجمّع سجني روسي في شمال سيبيريا حيث كان يقضي عقوبة بالحبس 19 عاما لإدانته بتهم اعتُبرت على نطاق واسع بمثابة انتقام سياسي منه بسبب مواقفه المعارضة.

وكانت السلطات الروسية قد رفضت طوال الأسبوع الماضي تسليم ليودميلا نافالنيا جثة ابنها، بعدما توجّهت إلى بلدة سالخارد في منطقة يامالو-نينيتس، الأقرب جغرافيا إلى السجن الذي توفي فيه.

وأعلن فريق نافالني الجمعة أنه تقدّم بدعوى قضائية لتسلم الجثة، وقال إن محققين محليين هددوا بدفنه في حرم السجن إذا لم توافق والدته على جنازة ذات طابع "سري".

وقالت إيارميش إن مصير الجنازة لم يتّضح بعد.

وأضافت "لا تزال ليودميلا إيفانوفا في سالخارد. الجنازة لا تزال معلّقة. لا نعرف ما إذا ستتدخّل السلطات في إقامتها بالشكل الذي تريده العائلة والذي يستحقه أليكسي".

وكان فريق نافالني قد قال في وقت سابق إن الكرملين يسعى لمنع إقامة جنازة شعبية يمكن أن تتحول إلى تحرّك داعم لحركة المعارض ومناوئ لبوتين.

ولم يدل الرئيس الروسي الذي لم يلفظ يوما اسم نافالني علنا، بأي تعليق على وفاة أبرز معارضيه.