مئات آلاف المتظاهرين في إسبانيا يطالبون بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

المظاهرات خرجت في أكثر من 100 مدينة ومنطقة بجميع أنحاء البلاد تحت شعار "دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل".

تظاهر مئات آلاف الأشخاص في إسبانيا، اليوم الأحد، للمطالبة بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل ودعم فلسطين.

ونُظّمت المظاهرات بدعوة من المنظمات اليسارية غير الحكومية، وبعض الأحزاب السياسية في البلاد.

وخرجت المظاهرات في أكثر من 100 مدينة ومنطقة في جميع أنحاء البلاد، تحت شعار "دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل".

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ودعا المتظاهرون، المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة وتحقيق الحرية للفلسطينيين.

وقالت زعيمة حزب "بوديموس"، لوني بيلارا: "سنقدم اقتراحا إلى البرلمان هذا الأسبوع لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع إسرائيل"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".