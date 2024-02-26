رجل يضرم النار في جسده أمام سفارة إسرائيل في واشنطن

قال مسؤول في خدمة الإطفاء والطوارئ الطبية في واشنطن، إنهم تلقوا بلاغا بأن رجلا بالغا أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية.

أضرم رجل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، الأحد، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة.

وأفادت خدمة الطوارئ في واشنطن بـ"إصابة شخص بجروح بليغة، بعد أن أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن".

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء والطوارئ الطبية في واشنطن، إنهم تلقوا بلاغا بأن رجلا بالغا أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية.

وأضاف: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا أن أفرادا من الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي أطفؤوا الحريق".

ولفت مسؤول الإطفاء، إلى أن الرجل الذي أضرم النار في نفسه نُقل إلى مستشفى في المنطقة، وأن حالته حرجة بسبب إصابته بجروح بليغة.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل حول هوية الشخص، أو ارتباطاته والأسباب التي دفعته لإضرام النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية.