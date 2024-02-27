زيلينسكي يبحث مع بن سلمان وساطة السعودية لتبادل أسرى مع موسكو

كان زيلينسكي قد كتب على منصة "إكس": "سبق لقيادة المملكة أن ساهمت في إطلاق سراح أبناء شعبنا. أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيفضي إلى نتائج".

بن سلمان وزيلينسكي (أ ب)

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد من سلمان اليوم، الثلاثاء، بعد وقت قصير من وصوله إلى السعودية لبحث وساطة الرياض في ملف تبادل أسرى حرب بين كييف وموسكو.

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وتقيم السعودية علاقات مع كل من موسكو وكييف ولعبت دور الوسيط بين الطرفين المتحاربين في الماضي، بما في ذلك عبر اتفاق في أيلول/سبتمبر 2022 أدى للإفراج عن 200 أسير أوكراني.

وأظهرت لقطات مصورة استقبال زيلينسكي الذي صافح عددا من المسؤولين السعوديين، قبل أن يعقد مع بن سلمان جلسة مباحثات موسعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنّ الزعيمين "استعرضا أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحثا آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية - الروسية".

وأشارت إلى أنّ ولي العهد السعودي أكّد "حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

كما أشارت إلى أنّ زيلينسكي "أعرب عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن".

وكان زيلينسكي قد كتب على منصة "إكس": "سبق لقيادة المملكة أن ساهمت في إطلاق سراح أبناء شعبنا. أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيفضي إلى نتائج".

وأضاف "سنناقش أيضا المجالات الواعدة في التعاون الاقتصادي ومشاركة السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا".

كما لفت إلى أن الطرفين سيجريان محادثات عن "صيغة للسلام" في أوكرانيا تدعو للانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

واستضافت السعودية محادثات بشأن الحرب الأوكرانية العام الماضي تعبيرا عن دورها الدبلوماسي، شارك فيها ممثلون عن نحو 40 دولة باستثناء روسيا.

ويقول دبلوماسيون غربيون إنّ التوسط في الأزمة الأوكرانية يعزّز من الدور النشط والمتنامي أخيرا للسعودية على المستوى الإقليمي والعالمي.