ميتش مكونيل يعلن تنحيه عن زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي في نوفمبر 

قال مكونيل في كلمة ألقاها في المجلس: "أقف أمامكم اليوم (...) لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين"

أعلن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل (82 عاما)، الأربعاء، أنه سيترك منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال في كلمة ألقاها في المجلس: "أقف أمامكم اليوم (...) لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين".

وقوبل هذا الخطاب المفاجئ بتصفيق حار من نواب الحزبين في مجلس الشيوخ.

ووجد مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ منذ العام 2015، نفسه على خط المواجهة ضد سياسات إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما (2009-2017)، لكن أيضا في موقف داعم لدونالد ترامب الذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017.

وكان أيضا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، أحد المدافعين عن المساعدات الأميركية لكييف.

لكن في الأشهر الأخيرة، أثيرت تساؤلات بشأن الوضع الصحي للزعيم الجمهوري بعدما غاب في الصيف فترتين طويلتين في شهر واحد.

وفي آذار/ مارس، نُقل مكونيل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال عشاء خاص ما أدى إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وكسر في أحد الأضلاع وتوقف عن العمل لمدة ستة أسابيع تقريبا.

ورغم ذلك، رفض مكونيل الاستقالة.