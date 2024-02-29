بايدن تحدث مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن الهدنة المحتملة في غزة

أجرى الرئيس الأميركي، الخميس، مباحثات هاتفية مع أمير قطر والرئيس المصري، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، مباحثات هاتفية منفصلة مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، بحث خلالهما التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن المحادثات تناولت "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي وبايدن بحثا "الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأكدا "ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة".

وبحسب الرئاسة المصرية، شدد السيسي على "ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع".

وحذر من "خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين"، مؤكدًا "إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي يعمل للتوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأضاف، في بيان، أن بايدن ناقش أيضا مع أمير دولة قطر والرئيس المصري "الحادث المأساوي والمثير للقلق أثناء تسليم مساعدات في شمال قطاع غزة"، في إشارة إلى مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، بحق مئات الفلسطينيين أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات عند دوار النابلسي في مدينة غزة.

بايدن يستبعد وقف إطلاق نار في غزة بحلول الاثنين

واستبعد الرئيس الأميركي وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول الإثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع. وردا على أسئلة صحافيين حول توقعاته بشأن ما سيحدث، قال بايدن إن "الأمل لا ينضب"، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا "لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين".

إلى ذلك أكد بايدن الخميس أنّ الولايات المتحدة تتحقّق من "الروايتين المتضاربتين" عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفا أن من شأن ما حصل أن يعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال بايدن للصحافيين لدى سؤاله عن المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 104 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية "نتحقق من الأمر حاليا. هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة". ولدى سؤاله عمّا إن كان يعتقد بأنها ستعقّد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول "أعرف أنها ستتسبب بذلك".