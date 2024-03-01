"العار لهولندا": وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

وندّد المشاركون في الاحتجاجات بدعم الحكومة الهولنديّة لإسرائيل، ورفعوا لافتات "أوقفوا قصف الأطفال والمستشفيات" و"أوقفوا الاحتلال"، و"فلسطين ستتحرّر من النهر إلى البحر"، "عار على هولندا"...

شهدت العديد من محطّات القطارات في هولندا، الخميس، وقفات داعمة لفلسطين، وخاصّة في مدن أمستردام، وأوتريخت، ولاهاي، وروتردام.

وتجمّع المتظاهرون عند 16 محطّة للقطارات، رافعين أعلام فلسطين ومطالبين بـ"وقف إطلاق النار".

وندّد المشاركون في الاحتجاجات بدعم الحكومة الهولنديّة لإسرائيل، ورفعوا لافتات "أوقفوا قصف الأطفال والمستشفيات" و"أوقفوا الاحتلال"، و"فلسطين ستتحرّر من النهر إلى البحر"، "عار على هولندا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانيّة غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتيّة، الأمر الّذي أدّى إلى مثول تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة "الإبادة الجماعيّة".

وتعالت الأصوات الدوليّة المندّدة باقتراف جيش الاحتلال الإسرائيليّ المجرّزة الّتي استشهد فيها أكثر من 112 وأصيب أكثر من 760 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شماليّ القطاع، مع دخول الحرب على غزّة يومها الـ147.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيليّ إلى 30035 شهيدًا و70457 إصابة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، بحسب معطيات وزارة الصحّة بغزّة.