فوز نيكي هايلي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن

أتى هذا الفوز الرمزي في العاصمة الفدرالية قبل يوم من "الثلاثاء العظيم" المحطة الرئيسية في رزنامة الانتخابات التمهيدية الأميركية التي يدعى خلالها الناخبون إلى التصويت في 15 ولاية تزامنا.

فازت نيكي هايلي المنافسة الوحيدة المتبقية لدونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في العاصمة الأميركية واشنطن، لتحقق بذلك أول انتصار لها في السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأتى هذا الفوز الرمزي في العاصمة الفدرالية قبل يوم من "الثلاثاء العظيم" المحطة الرئيسية في رزنامة الانتخابات التمهيدية الأميركية التي يدعى خلالها الناخبون إلى التصويت في 15 ولاية تزامنا.

وتؤيد غالبية سكان العاصمة واشنطن الحزب الديموقراطي، وتضم المدينة عددا قليلا جدا من الجمهوريين المسجلين.

وقدرت محطة "سي ان ان "التلفزيونية الأميركية التي كانت من بين وسائل الاعلام التي أعلنت فوز هايلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.

وحصلت هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب (2017-2021) على 63 % من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية هذه التي جرت في مكان واحد، وهو فندق في وسط العاصمة بحسب موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين في الحزب الجمهوري في العاصمة.

خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2020 حصل بايدن في مواجهة ترامب على 92 % من الأصوات في واشنطن.

ولم يعط ناخبو العاصمة الغالبية لأي مرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية.

في بيان، أكد فريق حملة نيكي هايلي "من غير المفاجئ أن ينبذ الجمهوريون الأقرب إلى الخلل الحاصل في واشنطن دونالد ترامب وفوضاه".

وفاز دونالد ترامب رغم متاعبه القضائية بكل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حتى الآن، قبل يوم على "الثلاثاء العظيم" الذي يشكل الفرصة الأخيرة لنيكي هايلي.

ولا تسود حالة تقرب صفوف الحزب الديموقراطي، إذ يفترض أن يكون الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن المرشح الوحيد.