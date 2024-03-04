"ثمة اتفاق على الطاولة": هاريس تدعو إلى "وقف فوريّ لإطلاق النار" في غزة

وجهت هاريس أشد انتقاد لإسرائيل يصدر حتى الآن عن مسؤول أميركي كبير، داعية حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لغزة.

دعت نائب الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الأحد، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لمدة "ستة أسابيع على الأقل" في قطاع غزة.

وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنية في سلما في ألاباما، قالت هاريس: "نظرا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات" بين إسرائيل وحماس.

وأضافت: "هذا سيتيح الإفراج عن الرهائن وإيصال كمية كبيرة من المساعدات"، داعية حماس إلى قبول الاتفاق.

وتابعت هاريس: "حماس تقول إنها تريد وقفا للنار. حسنا، ثمة اتفاق على الطاولة. وكما قلنا، حماس يجب ان توافق على هذا الاتفاق".

ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة، الأحد.

وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويأمل الوسطاء بأن يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 آذار/ مارس أو 11 منه.

وأعلن مسؤول أميركي، السبت، أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، في حين لم تؤكد تل أبيب ذلك.

كما وجهت هاريس أشد انتقاد لإسرائيل يصدر حتى الآن عن مسؤول أميركي كبير، داعية حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لغزة.

وقالت: "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".

وأضافت أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة"، و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات".