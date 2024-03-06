ترامب يفوز بانتخابات "الثلاثاء الكبير" ويعلن دعمه للحرب على غزة

أعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية ترامب، عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، في تصريح هو الأكثر وضوحا له حتى الآن بشأن القتال هناك ووسط تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للجم حليفتها الوثيقة.

فاز دونالد ترامب بـ 12 ولاية بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

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ومن المتوقع أن يحقق الرئيس السابق الذي يسعى لعودة حماسية إلى البيت الابيض بعد أن أطاح به الديموقراطي جو بايدن عام 2020، فوزا كاسحا في الولايات الـ 15 الثلاثاء في طريقه لحجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره لولايات الأباما وأركنسو وماين ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.

ولم تتمكن منافسة ترامب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.

وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 11 ولاية، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة "ريل كلير بوليتيكس" الإعلامية أن ترامب البالغ 77 عاما يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وأعرب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية ترامب، عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، في تصريح هو الأكثر وضوحا له حتى الآن بشأن القتال هناك ووسط تزايد الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للجم حليفتها الوثيقة.

وعندما سئل ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إن كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".

وعاد محاوره ليسأله ما إذا كان "موافقا" على الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل هجومها في غزة، فرد الرئيس السابق بالقول "يجب عليك إنهاء المشكلة".

ويتعرض الرئيس بايدن الذي بات من شبه المؤكد أن ترامب سينافسه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، لانتقادات حادة على المستوى الدولي ومن قاعدته الديموقراطية بسبب دعمه لإسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة وشبح المجاعة الذي يخيم على القطاع.

وحذر بايدن من أن ترامب "مصمم على تدمير" الديموقراطية الأميركية، وقال بايدن في بيان وزعته حملته الانتخابية إن ترامب "مصمم على تدمير ديموقراطيتنا، وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات (...) وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة".