روسيا تعلن قتل عناصر في تنظيم داعش خططوا لهجوم على كنيس في موسكو

قال جهاز الأمن الفدرالي، إن خلية للتنظيم المتطرف في كالوغا جنوب غرب موسكو، كانت تخطط لإطلاق النار على مصلّين يهود في كنيس في العاصمة.

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الخميس، أنها قتلت مسلحين من تنظيم "داعش" كانوا يخططون لـ"هجوم إرهابي" على كنيس في موسكو، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي، إن خلية للتنظيم المتطرف في كالوغا جنوب غرب موسكو، كانت تخطط لإطلاق النار على مصلّين يهود في كنيس في العاصمة.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: "خلال اعتقالهم أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفدرالي الروس ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل".

وأضاف البيان: "عثر على أسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة، وتم ضبطها".

ونشر موقع "زفيزدا" الإخباري القريب من الجيش الروسي وجهاز الأمن، مقطعا مصورا لجهاز الأمن الفدرالي يظهر على ما يبدو جثتين داخل منزل إلى جانب أسلحة وذخائر وأسلحة عُثر عليها خلال تفتيش.

ولم يحدد جهاز الأمن عدد الأشخاص الذي قُتلوا في العملية.

وقال إن المسلحين أعضاء في الفرع الأفغاني لتنظيم داعش، من دون أن يحدد جنسياتهم.

وكثيرا ما تعلن السلطات عن إحباط هجمات تخطط لها مجموعات إسلامية مفترضة.

في وقت سابق هذا الشهر، أعلن جهاز الأمن الفدرالي قتل ستة أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم داعش في إقليم إنغوشتيا الجنوبي ذي الغالبية المسلمة.

وتصاعد التوتر بين المجموعتين المسلمة واليهودية في روسيا خلال الحرب على غزة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اقتحم متظاهرون مطارا في داغستان، المنطقة الأخرى ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، إثر وصول طائرة من تل أبيب.