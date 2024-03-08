بايدن: إسرائيل ستؤمن الميناء المؤقت لإيصال المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحافيين الجمعة، إن "الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه عدة أسابيع".

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة إنه يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بعدما سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشا صريحا مع الأخير بشأن الحرب.

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وردا على سؤال لصحافيين حول ما إذا يتعين على نتنياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية إثر تعليقات قال بايدن "نعم عليه ذلك".

وأشار إلى أن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت الذي من المقرر بناؤه على ساحل غزة على البحر المتوسط لتلقي المساعدات الإنسانية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحافيين الجمعة، إن "الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه عدة أسابيع".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا".

وذكر البنتاغون، أن "العملية ربما تتضمن ألف جندي أميركي، إلا أن القوات الأميركية لن تكون على أرض غزة".

وأشار إلى أن "واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط".