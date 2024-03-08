تركيا: السجن لستة متهمين ببيع معلومات للموساد

في 5 آذار/ مارس الجاري، أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد.

قررت محكمة تركية اليوم، الجمعة، حبس 6 أشخاص بتهمة بيع معلومات حصلوا عليها داخل تركيا إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.

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وأفيد بأن محكمة صلح الجزاء الرابعة في إسطنبول قضت بحبس 6 أشخاص بعد انتهاء استجوابهم لدى النيابة العامة.

وأوضح أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن شخص واحد كان موقوفا مع المتهمين الـ6 مع فرض الرقابة القضائية عليه.

وفي 5 آذار/ مارس الجاري، أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد.

وتمت العملية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه حمزة تورهان آيبرك، موظف حكومي سابق وتواصل مع الموساد عبر سيدة تدعى فيكتوريا.

وآيبرك الذي ظهر لمرات عدة في برامج حوارية متلفزة على قنوات تركية، تبين أنه يعمل بصفة "مُخبر" لصالح الموساد مستعينا على أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال.