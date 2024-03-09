طرد موظف في "جوجل" بسبب احتجاجه ضد إسرائيل

قاطع أحد مهندسي شركة "جوجل" كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية، الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.

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وجاء في بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الإثنين الماضي.

واعتبرت، أنه "بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكاته سياستنا".

تجدر الإشارة إلى أن أحد مهندسي شركة "جوجل" قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".