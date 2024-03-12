حرائق بمستودعي وقود في روسيا جراء هجمات بمسيرات أوكرانية

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الإثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.

تعرض مستودعا وقود في مدينتَي أوريول وكستوفو الروسيتين لهجوم شنته طائرات بلا طيار فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع حرائق، حسبما أعلن حاكمان إقليميان.

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وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار.

وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط"، موضحا أنه لا توجد إصابات.

من جهته، كتب حاكم أوريول، أندرييه كليتشكوف، على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريول. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم وقع حوالي الساعة 3,00 فجرا.

كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الإثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية، القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن خط كهرباء قد تضرر.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف، على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار".

وبحسب قوله، انقطعت الكهرباء عن سبع مناطق بسبب هذا الهجوم.

إلى ذلك، دمرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.

وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بلا طيار.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا نهاية شباط/فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.

وقالت روسيا إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.