قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون حث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح رفح

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل "بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، كما سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح، حسبما أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأسبوع المقبل.

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي مطالبة إسرائيل "بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة، بحسب أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يحثوا خلالها إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية يجتاح الاحتلال من خلالها منطقة رفح.

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وجاء في المسودة التي أوردت وكالة "رويترز" مقاطع منها أن "المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثا عن الأمان ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية" اللازمة للقطاع المهدد بالمجاعة.

ويتطلب النص موافقة جميع القادة السبعة والعشرين ليتم اعتماده في القمة المقررة يومي 21 و22 آذار/ مارس الجاري، فيما تلاشت احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان، إذ فشل الوسطاء في إقناع إسرائيل وحماس في التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل أسرى.

وعلى صلة، صرحت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سيتم نقلها من قبرص بواسطة سفن صغيرة إلى حين إنشاء الولايات المتحدة ميناء عسكريا عائما لتفريغ الحمولة بالقطاع.

وأضافت في كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي أنه "عندما يصبح هذا الممر البحري جاهزا للعمل بكامل طاقته، فإنه يمكن أن يضمن اتصالا مستمرا ومنتظما وتدفقا قويا للمساعدات إلى غزة".

وأوضحت أن "الوضع الميداني في غزة أصبح أكثر مأساوية من أي وقت مضى، وقد وصل الآن إلى عتبة حرجة".

وأضافت: "رأينا جميعا أخبارا عن أطفال يموتون جوعا، يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا. الجميع يعلم مدى صعوبة توصيل المساعدات إلى غزة، وعلينا جميعا استخدام كافة السبل للوصول إلى الأشخاص المحتاجين".

وتابعت أن "الولايات المتحدة ستبدأ إنشاء ميناء عائم لتفريغ السفن (في غزة)، وإلى أن يصبح ذلك جاهزا، فإننا نعمل مع السفن الأصغر حجما".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، لثلاثاء، أن 31,184 شخصا على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا في غزة خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر على القطاع.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 72 شخصا على الأقل استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب الوزارة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 72,889 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت من جهة ثانية إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27.

ولا تدخل سوى كميات شحيحة من المساعدات التي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية في غزة، حيث تحذّر الأمم المتحدة من أن 2,2 مليون شخص من السكّان البالغ عددهم 2,4 مليون، مهدّدون بالمجاعة، لا سيما في شمال القطاع.