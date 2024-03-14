"سنتكوم": دمّرنا 4 مسيّرات وصاروخا للحوثيين

القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الجماعة أطلقت صاروخا بالستيًا مضادا للسفن لكنه لم يصب أي سفينة في المنطقة بضرر. وأضافت أنها بعد ذلك نجحت بتدمير 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض-جو في مناطق سيطرة الحوثيين، دون توضيح مواقع الضربات بالتحديد.

من مظاهرة للحوثيين ("أ ب")

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الخميس، إنها دمّرت 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض-جو للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا بالستيا في خليج عدن دون أن يصيب أي سفينة.

وذكرت سنتكوم في بيان عبر منصة "إكس"، أن "جماعة الحوثي أطلقت في 13 آذار/ مارس (الأربعاء) بين الساعة 2:00 صباحا بتوقيت صنعاء (11:00 ت.غ)، و16:50، صاروخا باليستيا مضادًا للسفن باتجاه خليج عدن".

وأوضحت أن الصاروخ لم يُصب أي سفينة ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت أنها بعد ذلك نجحت بتدمير 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض-جو في مناطق سيطرة الحوثيين، دون توضيح مواقع الضربات بالتحديد.

وأشارت إلى أنه تم تحديد هذه الأهداف بصفتها تمثل تهديدا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة.

وختمت "سنتكوم" بيانها بتكرار أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

والأربعاء، أعلنت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، عبر تلغرام، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 4 غارات على مطار الحُديدة الدولي غربي البلاد.

وتضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير.