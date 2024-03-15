البحرية البريطانية: وقوع هجوم بحري قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن

عادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، أو متجهة إلى إسرائيل.

أعلنت البحرية البريطانية مساء الجمعة عن وقوع حادثة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر؛ وذلك في بيان مقتضب صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"نشرته عبر منصة "إكس".

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وقالت الهيئة "تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن".

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه"، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب شركة "أمبري" للأمن البحري، فإن "الحادث الذي وقع قرب الحديدة باليمن يتعلق بانفجارين قرب السفينة ’إل بي جي’ ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أميركية حتى وقت قريب".

وأضافت أن "الانفجار الأول وقع على مسافة ميل من الناقلة ووقع الانفجار الثاني بعده بأربعين دقيقة"، مشيرة إلى أن "الناقلة أبلغت أيضا عن طائرة مسيّرة بعد ساعتين ونصف من الواقعة الأولى".

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، أو متجهة إلى إسرائيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذه الحادثة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أميركية في البحر الأحمر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.