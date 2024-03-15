مجموعة السبع تهدد إيران بعقوبات شديدة إذا أرسلت صواريخ بالستية لروسيا

لا تستطيع الولايات المتحدة أن تؤكد حاليًا أن عمليات تسليم الصواريخ البالستية قد تمت بالفعل، لكن مسؤولاً كبيرًا في البيت الأبيض قال إن هناك "خطرًا حقيقيًا من احتمال حدوث ذلك".

هددت مجموعة السبع اليوم، الجمعة، إيران بـ"عقوبات إضافية شديدة" في حال أرسلت صواريخ بالستية إلى روسيا، حسبما ورد في بيان مشترك.

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وقالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان "إذا بدأت إيران ترسل صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا، سنكون مستعدّين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسّقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة".

وأضافت "نحن قلقون جدًا بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل" مثل هذه الأسلحة إلى روسيا "بعدما زودتها مسيّرات تُستخدم في هجمات متواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا".

ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تؤكد حاليًا أن عمليات تسليم الصواريخ البالستية قد تمت بالفعل، لكن مسؤولاً كبيرًا في البيت الأبيض قال إن هناك "خطرًا حقيقيًا من احتمال حدوث ذلك".

وقال المسؤول الأميركي "إن أحد خيارات (العقوبات) التي درسناها (داخل مجموعة السبع) هو وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا"، بدون أن يعطي أمثلة ملموسة أخرى.

وتشعر واشنطن بالقلق منذ عدة أسابيع بشأن تكثيف التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

وحذر المسؤول الأميركي من أن "الخطوط الأمامية للقتال في أوكرانيا تزداد عرضة للخطر يوميًا" فيما يعرقل الكونغرس حاليًا استئناف المساعدات العسكرية الأميركية واسعة النطاق.

كذلك، تعرب الولايات المتحدة بانتظام عن قلقها بشأن العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية التي بدأت تزوّد موسكو بصواريخ بحسب واشنطن.