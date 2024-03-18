قتلى في غارات باكستانية على ولايتين شرق أفغانستان

قال مسؤولان أمنيان إن الغارات استهدفت مخابئ يعتقد أنها لحركة طالبان، وذلك بعد يومين من مقتل 7 جنود في تفجير انتحاري وهجمات منسقة في شمال غرب باكستان.

قُتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء غارات جوية شنتها باكستان على مناطق أفغانية حدودية؛ وفق ما قال متحدث باسم حركة طالبان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث باسم الحركة التي تتولى الحكم في كابُل، ذبيح الله مجاهد "عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22:30 بتوقيت غرينتش ليل الأحد)، قصف طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا.

وأضاف أنه "في ولاية بكتيتا، قتل 6 أشخاص بينهم 3 نساء وثلاثة أطفال"، بينما سجل مقتل امرأتين في خوست.

ودانت حكومة طالبان "بشدة هذه الهجمات، وتعتبر هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان"؛ وفق لما قال مجاهد.

وقال مسؤولان أمنيان إن الغارات استهدفت مخابئ يعتقد أنها لحركة طالبان، وذلك بعد يومين من مقتل 7 جنود في تفجير انتحاري وهجمات منسقة في شمال غرب باكستان.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات قد توغلت في عمق أفغانستان. فيما لم يصدر تعليق من الجيش الباكستاني.

وزادت حدة التوترات الحدودية بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابُل في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة مناهضة لها بشن هجمات انطلاقا من أراضي أفغانستان.