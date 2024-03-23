إصابة سفينة بصاروخ ونشوب حريق عليها قبالة اليمن

أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري الهجوم موضحة أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم بنما متجهة نحو ميناء نيو مانجالور بالهند، وتم تغيير "بيانات تسجيلها، بما في ذلك الاسم والمشغّل" في شباط/فبراير الماضي.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو"، السبت، أن سفينة أصيبت بـ"مقذوف غير محدد" قبالة سواحل اليمن، حيث تتزايد هجمات الحوثيين ضد سفن تجارية.

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وأضافت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية أن الهجوم تسبب في نشوب حريق تم إخماده، موضحة أن "السفينة وطاقمها بخير" وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي.

ووقع الهجوم الذي عادة ما يتبناه الحوثيون مثله على بعد 23 ميلا بحريا غرب مدينة المخا.

وأكدت شركة "أمبري" للأمن البحري الهجوم موضحة أنه استهدف ناقلة نفط ترفع علم بنما متجهة نحو ميناء نيو مانجالور بالهند، وتم تغيير "بيانات تسجيلها، بما في ذلك الاسم والمشغّل" في شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الشركة أن السفينة سجلت عام 2019 تحت اسم "يونيون ماريتايم ال تي دي"، وهي شركة بريطانية، موضحة أن سفينة تابعة لهذه الشركة تعرضت سابقا لهجوم من الحوثيين.

وصعّد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن منذ تشرين الثاني/نوفمبر؛ وأعلنوا في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، بعد الضربات التي نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن.

وأعلن الجيش الأميركي الذي يقول إنه يدافع عن حرية الملاحة في الممر الرئيسي للتجارة العالمية، الجمعة أنه نفذ "ضربات دفاع عن النفس ضدّ ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض (تابعة) للحوثيّين في مناطق يُسيطر عليها الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران في اليمن".

وبحسب القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، دمر الجيش الأميركي أيضا أربع مسيّرات الجمعة، ورصد في اليوم نفسه إطلاق الحوثيين أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر.