اندلاع حريق في روسيا بعد هجوم شنّته مسيّرة على مصفاة للنفط

أعلن حاكم منطقة سامارا دميتري أزاروف في بيان للحكومة المحلية نشر على تلغرام "هذه الليلة، نُفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار على مصفاتي النفط في المنطقة".

اندلع حريق السبت في مصفاة لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية (فولغا) عقب هجوم بطائرة مسيرة، على ما أفاد الحاكم المحلي.

وأعلن حاكم منطقة سامارا دميتري أزاروف في بيان للحكومة المحلية نشر على تلغرام "هذه الليلة، نُفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار على مصفاتي النفط في المنطقة".

وأضاف أن أحد هذه الهجمات تسبب في "حريق في مصفاة كويبيتشفسكي النفطية"، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

والمصفاة التي تديرها مجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة هي من الأكبر في منطقة سامارا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى سبعة ملايين طن من النفط في السنة، وفق معلومات متوافرة على موقعها الرسمي.

وقال أزاروف أنه تم التصدي لهجوم بمسيّرة على مصفاة نفط أخرى في نوفوكويبيشفسكي في منطقة سامارا "بدون التسبب بأضرار للتجهيزات التكنولوجية".

وكتب "نرى أن العدو الذي يتكبد هزائم في ساحة المعركة يبذل ما بوسعه لتقويض صمودنا ووحدتنا".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها تصدت خلال الليل لـ"12 مسيرة أوكرانية" فوق مناطق بريانسك (5) وبلغورود (5) وفورونيج (1)، على الحدود الأوكرانية، وفوق ساراتوف (1).

وكثفت أوكرانيا في الأسابيع الماضية هجماتها على روسيا مستهدفة بصورة خاصة منشآت للطاقة، فيما يتواصل الهجوم الروسي على هذا البلد منذ شباط/فبراير 2022.

وتوعدت أوكرانيا بنقل المعارك إلى الأراضي الروسية ردا على القصف الذي يستهدفها.