"سنتكوم" تعلن إسقاط 5 مسيّرات للحوثيين في البحر الأحمر

ذكرت القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، الأحد، أنه تم رصد 6 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، يوم السبت. وأضافت :"تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".​​​​​​​

أعلنت الولايات المتحدة، أنها أسقطت 5 طائرات مسيرة في البحر الأحمر عائدة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وعبر منصة "إكس"، ذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أنه تم رصد 6 مسيرات تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، يوم السبت.

وأوضحت أنه بين الساعتين 6:50- 9:50 صباحًا بتوقيت صنعاء، استطاعت القوات الأميركية، بما في ذلك السفينة "يو إس إس كارني"، تحديد ست طائرات مسيّرة بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر.

وأضافت :"تحطمت خمس منها في البحر الأحمر، بينما حلقت واحدة منها صوب المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وتابعت: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وذكرت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

كما أشارت إلى أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق باتجاه البحر الأحمر من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصاب ناقلة نفط صينية وتسبب في نشوب حريق على سطحها.

وأوضحت أن السفينة "تعرضت لأضرار طفيفة وحريق تم إخماده في غضون 30 دقيقة"، وأفادت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.