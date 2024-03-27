واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على شخصين و3 كيانات بزعم تمويل حماس

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن "وزارة الخزانة ما زالت ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها الإرهابية، ويتضمن هذا حملات جمع الأموال عبر الإنترنت تسعى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى الجماعة".

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات مشتركة مع بريطانيا، ضد شخصين و3 كيانات، بزعم تمويل حركة "حماس".

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان باسم متحدثها ماثيو ميلر، أن "الولايات المتحدة تواصل إضعاف شبكات تمويل الإرهاب من خلال استهداف فاعلين بجمع أموال لحركة حماس".

وأضافت: "اليوم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مشتركة مع المملكة المتحدة من خلال تصنيف ثلاث كيانات. العقوبات تشمل أيضا مصطفى عياش، مؤسس شبكة "غزة الآن" الإخبارية، وعظمة سلطانة، المالك لشركتين".

وعلّلت الخارجية العقوبات بزعم مشاركة الشخصين في "جمع أموال لحركة حماس".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الشخصين أو الكيانات، بشأن بيان الخارجية الأميركية، كما لم تعلق "حماس" على تلك الأنباء.

وقال وكيل وزارة الخزانة، برايان نيلسون، في البيان، إن "وزارة الخزانة ما زالت ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها الإرهابية، ويتضمن هذا حملات جمع الأموال عبر الإنترنت تسعى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى الجماعة".

وجاء في البيان: "نتخذ هذا الإجراء بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية في المملكة المتحدة الذي ينفذ عقوبات على هذه الأهداف نفسها".

وقالت وزارة الخزانة إن "غزة الآن"، بدأت جمع الأموال عبر الإنترنت بعد هجوم حماس.

وهذا هو رابع إجراء لتنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وبريطانيا يتعلق باستهداف جهود جمع الأموال لحماس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.