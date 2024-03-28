أوكرانيا: قتلى وجرحى بضربات روسية وكييف تسقط 28 مسيرة

أسقطت القوات الأوكرانية 28 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلن مسؤول كبير في الجيش.

أسفر قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، ما دفع كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأسقطت القوات الأوكرانية 26 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلن مسؤول كبير في الجيش.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليتشتشوك، على تلغرام صباح الخميس "أطلق العدو 28 مسيرة هجومية من نوع شاهد-136/131، خلال الليل من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وأوضح أن "ستة وعشرين" من هذه الطائرات المسيرة "دُمرت" في مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا، من دون أن يفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

كذلك، أطلقت موسكو ثلاثة صواريخ كروز من طراز كاي إتش-22 ، وصاروخا مضادا للرادار من طراز كاي إتش-31 بي، فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز إس-300 باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب المصدر نفسه الذي لم يقدّم تفاصيل إضافية في هذا الصدد.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين مجددا إلى "تسريع تسليم" بلاده طائرات مقاتلة من طراز إف-16 بالإضافة إلى منظومات باتريوت.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات إف-16 مهمّتان حيويتان".

وأضاف "لا مبرر منطقيا لتفسير سبب عدم تغطية صواريخ باتريوت التي يوجد الكثير منها حول العالم، سماء خاركيف وغيرها من المدن والبلدات التي يهاجمها الإرهابيون الروس".

وفي خاركيف التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب حوالى مليون ونصف مليون نسمة، أدت ضربات روسية على مواقع مدنية إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 19 آخرين، من بينهم أربعة أطفال، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفي قرية بوروفا، قتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما في ضربة روسية، بحسب ما أفاد مكتب المدّعي العام المحلّي، من دون أن يتّضح في الحال نوع السلاح الذي استخدم في توجيه هذه الضربة.

وقال سينيغوبوف في وقت سابق إن أربعة أشخاص أصيبوا بضربات ليلية وبهجوم بطائرة مسيّرة على المنطقة.

وقتل شخصان آخران بضربات روسية على مناطق أوكرانية أخرى.

وأعلن حاكم منطقة خيرسون، أن امرأة تبلغ 61 عاما قتلت في منزلها في هجوم بمسيرة على قرية ميخائيليفكا الواقعة على ضفة نهر دنيبرو.

وقتل شخص آخر بنيران المدفعية في بلدة نيكوبول الواقعة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، سيرغي ليساك.

كذلك، أصيب ثمانية مدنيين في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا بهجوم صاروخي بالستي، بحسب رئيس البلدية ألكسندر سيينكيفيتش.

وتطلب أوكرانيا من حلفائها الغربيين أن يسلموها مساعدات إضافية وبشكل أسرع. لكن في بروكسل كما في واشنطن، أعاقت الانقسامات السياسية تسليم كييف أسلحة ومساعدات في الأشهر الأخيرة.