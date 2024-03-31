رئيس كوبا يطالب بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الغزيّون على يد إسرائيل

قال الرئيس إن كوبا "ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، في مظاهرة نصرة لفلسطين (Getty images)

طالب الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وقال في منشور عبر منصة إكس، السبت، إن كوبا "ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الخشية من إدانة الجريمة. كوبا تريد وقف الإبادة الجماعية".

وأرفق دياز كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب "خوسيه مارتي" التذكاري (أحد أهم معالم العاصمة الكوبية هافانا) بألوان العلم الفلسطيني.

Mientras la tierra #Palestina siga siendo martirizada, desangrada, destruida hasta en sus cimientos por el odio del ocupante israelí, no podemos cansarnos de denunciar el crimen y convocar a la "comunidad internacional". #Cuba demanda que cese el genocidio ya. pic.twitter.com/0ikCqbZaSv — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 30, 2024

ويعد الرئيس الكوبي من بين أكثر الزعماء انتقادا للحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".