مسلمون أميركيّون يعتزمون الاحتجاج ضدّ بايدن في برنامج إفطار رمضانيّ

قال مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة في بيان، إنّ كبار قادة المجتمع المدنيّ الأمريكيّ سيجتمعون في حديقة لافاييت، الواقعة مقابل البيت الأبيض، احتجاجًا على دعوة بايدن للإفطار، وبهدف المطالبة بوقف إطلاق النار في غزّة...

يعتزم رؤساء منظّمات إسلاميّة غير حكوميّة بارزة في الولايات المتّحدة، الاحتجاج على برنامج إفطار رمضانيّ سينظّمه الرئيس جو بايدن، من خلال إقامة "إفطار بديل من أجل وقف إطلاق النار في غزّة" أمام مقرّ البيت الأبيض في واشنطن.

وتستمرّ الجماعات الإسلاميّة الأمريكيّة الاحتجاج على دعم إدارة بايدن لإسرائيل بشكل غير مشروط.

ويستعدّ الكثير من قادة الجمعيّات الإسلاميّة الرافضين للمشاركة في دعوة الإفطار الّتي سينظّمها بايدن اليوم الثلاثاء، لإقامة برنامج إفطار بديل.

وقال مجلس العلاقات الأمريكيّة الإسلاميّة في بيان، إنّ كبار قادة المجتمع المدنيّ الأمريكيّ سيجتمعون في حديقة لافاييت، الواقعة مقابل البيت الأبيض، احتجاجًا على دعوة بايدن للإفطار، وبهدف المطالبة بوقف إطلاق النار في غزّة.

وأضاف البيان أنّ سياسة إدارة بايدن في غزّة كانت مفلسة، وأنّ المساعدات العسكريّة الأمريكيّة لإسرائيل سهّلت ارتكاب المجازر في غزّة.

وكان مجلس العلاقات الإسلاميّة الأمريكيّة أعلن في بيان سابق أنّهم لن يشاركوا في دعوات البيت الأبيض ومؤسّسات إدارة بايدن، بهدف الاحتجاج على سياسة الإدارة في غزّة.