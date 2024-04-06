إيران.. اعتقال خلية "خططت لهجوم كبير قبل العيد"

الشرطة الإيرانية: "تم اعتقال عدد من أعضاء "داعش" غرب العاصمة طهران كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر".

قالت الشرطة الإيرانية إنها اعتقلت عدد من أعضاء "داعش" في محافظة البرز غرب العاصمة طهران "كانوا يخططون لتنفیذ عملیة انتحاریة في عيد الفطر".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، عن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، قوله "تم إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ"رامش" وهو عضو بارز وقائد عمليات داعش في ماهدشت كرج، وذلك من قبل جهاز استخبارات قوة شرطة محافظة البرز.

وأوضح المتحدث: "نجحنا في إلقاء القبض على محمد ذاكر الملقب بـ "رامش" وهو أحد كبار أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وعضوين آخرين من العناصر الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في ظل عمليات الرصد الاستخباراتية من قبل وحدة استخبارات قيادة شرطة محافظة البرز وبتعاون مواطن في التعرف على الإرهابيين".

وأضاف: "أصيب ثلاثة من الإرهابيين بالرصاص بعد إطلاق النار على سيارتهم، وتم القبض عليهم، كما اعتقل 8 أشخاص من المتواطئين مع الإرهابيين وسیعلن عن المزيد من الأخبار المتعلقة بتصرفات واتصالات هذا التنظیم الإرهابي".