زيلينسكي: استهداف روسي لمنشآت حيوية بعشرات الصواريخ

رئيس بلدية خاركوف: "موسكو تستهدف بشكل كثيف منشآت الطاقة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة وتشن بعضًا من أكبر الضربات الجوية في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين".

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".

وأوضح زيلينسكي عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أنه "خلال الليل، أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخًا و40 مسيّرة على أوكرانيا" وأنه "أُسقطت صواريخ ومسيّرات من طراز "شاهد" (الإيرانية الصنع) بنجاح".

وأضاف: "للأسف، أُسقط جزء منها فقط. استهدف الإرهابيون الروس مجددًا منشآت حيوية"، على حد تعبيره.

خاركيف

وفي ذات السياق تحدث حاكم منطقة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، عبر منصة "تلغرام"، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية نفذت ما لا يقل عن عشر ضربات جوية استهدفت "منشآت حيوية" في مدينة خاركيف الأوكرانية".

وبحسب سينيغوبوف "وجه المحتلون ما لا يقل عن عشر ضربات على منشآت حيوية في مدينة خاركيف والمنطقة"، نافيًا "تسجيل إصابات".

بدوره، رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، أوضح عبر تلغرام أن الجيش الروسي استخدم "الصواريخ لضرب ثاني المدن الأوكرانية تعدادًا للسكان".

كما وقال سلاح الجو الأوكراني، في وقت سابق، إن حوالى تسع قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95ام اس" تحلق في الأجواء ويشتبه في أنها تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه أوكرانيا.

ولفت تيريخوف، في رسالة سابقة على تلغرام، إلى أنه "بالنظر إلى الجهة التي يستهدفها المعتدي الروسي، قد تشهد خاركيف مشكلات في امدادات الطاقة".

وأوضح، صباح الخميس، أن "تدابير اتخذت لمعالجة انقطاع التيار في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد".

كما وأشار إلى ان موسكو "تستهدف بشكل كثيف منشآت الطاقة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة وتشن بعضًا من أكبر الضربات الجوية في الحرب المتواصلة منذ أكثر من سنتين".

وكانت منطقتان في أوكرانيا تعرضا، أمس الأربعاء، لاستهداف بالصواريخ ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على ما أفادت السلطات المحلية.