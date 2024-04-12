ألمانيا: توقيف 3 مراهقين بتهمة "التخطط لهجوم إرهابي"

أ ف ب: "ألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر".

أوقفت الشرطة الألمانية مراهقتين وفتى في غرب ألمانيا بشبهة قيامهم بالتخطيط لهجوم، على ما أعلن مدعون، اليوم الجمعة.

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وتتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 عامًا "ويشتبه بقوة في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية، وبأنهم تعهدوا تنفيذه"، حسبما جاء في بيان المدعين.

والثلاثة من منطقة دوسلدوف و"تعهدوا (أيضًا) بتنفيذ جريمة قتل وقتل غير عمد"، بحسب المصدر.

ولم يكشف المحققون عن المزيد من التفاصيل بشأن المخطط المفترض، مؤكدين أن التحقيق يتواصل.

غير أن صحيفة "بيلد"، تقول وكالة "أ ف ب" التي أوردت الخبر، قد ذكرت أن المراهقين الثلاثة الموقوفين "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بزجاجات حارقة وسكاكين باسم تنظيم الدولة الإسلامية". ووفقًا للتقرير "المشتبه بهم كانوا يفكرون أيضًا في الحصول على أسلحة نارية".

كما وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها، إلى أن "ألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر".

وأضافت أن رئيس الاستخبارات الداخلية حذر من أن خطر مثل تلك الهجمات "حقيقي وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".