السلطات الروسية تعلن إحباط هجوم على كنيس بموسكو

بحسب المصدر "أبدى الشخص مقاومة أثناء لحظة اعتقاله في 10 نيسان/ أبريل الجاري، وأطلق النار على عناصر الأمن، وتم تحييده".

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط مخطط "لاستهداف معبد يهودي" في العاصمة موسكو.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان صدر عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي، الخميس، "خطط مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى من مواليد عام 2002، لشن هجوم إرهابي على أحد المعابد اليهودية في موسكو".

وأضاف البيان أن الشخص "أثناء قضاء عقوبة بالسجن في وطنه لارتكابه جريمة، تواصل مع سجناء مدانين بالمشاركة في أنشطة إرهابية وتأثر بأيديولوجية لمنظمة إرهابية دولية محظورة" في روسيا.

كما وجاء في البيان أنه "وبعد انتهاء محكوميته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وصل إلى روسيا، وأثناء إقامته في موسكو، استعد لارتكاب عمل إرهابي، وأجرى استطلاعًا للمنطقة المحيطة بأحد المعابد اليهودية في العاصمة، وحصل أيضًا على مواد لصنع عبوة ناسفة".

وبحسب المصدر "أبدى الشخص مقاومة أثناء لحظة اعتقاله في 10 نيسان/ أبريل الجاري، وأطلق النار على عناصر الأمن، وتم تحييده"، على حد تعبير المصدر.