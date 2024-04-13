هولندا توصي رعاياها بتأجيل رحلاتهم العاجلة إلى إسرائيل

الخارجية الهولندية: "الوضع الأمني ​​في إسرائيل لا يمكن التنبؤ به بسبب التوتر مع إيران"

(جانب من الدمار الذي أحدثه الهجوم في مجمع السفارة الإيرانية /Gettyimages)

أوصت الحكومة الهولندية رعاياها بتأجيل رحلاتهم العاجلة إلى إسرائيل بسبب تصاعد التوتر مع إيران.

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وكانت فرنسا وروسيا والهند نصحت أيضًا مواطنيها بعدم السفر إلى بلدان في الشرق الأوسط في ظل مخاوف من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وشملت التوصيات إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

كما منعت الولايات المتحدة موظفيها في إسرائيل وأسرهم من السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع، وفق ما أوردته وكالة رويترز الخميس.

وزارة الخارجية الهولندية، قالت في بيان، الجمعة، إن الوضع الأمني ​​في إسرائيل لا يمكن التنبؤ به بسبب التوتر مع إيران، مشيرة إلى وقوع هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف هاون في قطاع غزة ومحيطه، والمنطقة الحدودية الواقعة بين إسرائيل ولبنان.

يأتي ذلك وسط "ترقب العالم" لرد إيراني محتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق، وسط تقارير دولية تتحدث عن أن الرد "بات وشيكًا".

يذكر أنه مطلع نيسان/ أبريل الجاري، تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.