الخارجية الإيرانية: هجومنا كان دفاعا عن النفس وردا على الاعتداءات الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "ردنا على إسرائيل كان متناسبا، لقد عملنا بطريقة مهنية وردنا كان منطقيا ومسؤولا ونحن نوفر الأمن للمنطقة، لذا على الإدارة الأميركية تقبل الرد الإيراني بدلا من اتباع توجهات غير مسؤولة".

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن على الإدارة الأميركية تقبل الرد الإيراني بدلا من اتباع توجهات غير مسؤولة، مؤكدا أن طهران لا تريد زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتؤكد التزامها بأهداف الأمم المتحدة.

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وردت تصريحات كنعاني، اليوم الإثنين، خلال إحاطة أسبوعية للصحافيين، تطرق خلالها إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، وما أعقبه من ردود فعل عالمية وإقليمية، والتشديد على أن الخطوات التي قامت بها طهران كانت دفاعا عن النفس وردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن"ردنا على إسرائيل كان متناسبا، لقد عملنا بطريقة مهنية وردنا كان منطقيا ومسؤولا ونحن نوفر الأمن للمنطقة، لذا على الإدارة الأميركية تقبل الرد الإيراني بدلا من اتباع توجهات غير مسؤولة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن خطوات بلاده جاءت بعد ضبط نفس طويل تجاه إسرائيل، وكانت دفاعا مشروعاً عن النفس، وأوضح أن على "حلفاء إسرائيل أن يقدروا الرد الإيراني المسؤول، وثني تل أبيب عن المزيد من الأعمال الشريرة"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك، في وقت شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، على أن بلاده ستدافع بقوة عن الخطوة المشروعة لإيران في مجلس الأمن.

وأكد لافروف موقف موسكو بأن الرد الإيراني كان مبنيا على الرد المسؤول ومقرونا بضبط النفس، قائلا لنظيره الإيراني إن "روسيا لم تشك في أن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق".

ووصف لافروف رفض بعض الدول إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في جلسة مجلس الأمن بـ "المؤسف".

واستنكر وزير الخارجية الروسي معارضة بعض الدول لإدانة إسرائيل في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، وأكد أن بلاده ستدافع بقوة وستدعم التحرك الإيراني المبني على الدفاع المشروع.

بدوره، أثنى وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، على أهمية الموقف الإيجابي الروسي من العملية الإيرانية المشروعة وإنهاء جرائم الاحتلال في قطاع غزة.