واشنطن: تدمير 4 طائرات مسيّرة في مناطق الحوثيين باليمن

قالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس: "في 14نيسان/ أبريل الجاري، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 4 طائرات مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك دفاعا عن النفس".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الإثنين، تدمير 4 طائرات مسيرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي باليمن.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة إكس: "في 14نيسان/ أبريل الجاري، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 4 طائرات مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك دفاعا عن النفس".

وأطلق الحوثيون، في 13 نييسان/ أبريل الجاري، صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه خليج عدن، وفق المصدر نفسه.

وقال البيان إن الطائرات المسيرة كانت "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

وأفاد بأنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، أو أضرار بالسفن الأميركية، أو سفن التحالف، أو السفن التجارية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن تلك الأنباء، لكن الجماعة أعلنت مساء الأربعاء استهداف 4 سفن أميركية وإسرائيلية في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع في بيان متلفز، إن "القوات المسلحة (التابعة للجماعة) نفذت 4 عمليات عسكرية صباح اليوم (الأربعاء) في خليج عدن".

وأوضح أن الهجمات استهدفت السفينتين الإسرائيليتين "إم إس سي داروين" و"إم إس سي جينا"، والسفينة الأميركية "يوركتاون" وأخرى أمريكية حربية لم يذكر اسمها.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسع ضرباتها لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".